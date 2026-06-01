Adıyaman Ekonomisinde Yeni Vizyon
01.06.2026 16:53
ATSO Başkanı Torunoğlu, Adıyaman'ın yatırım potansiyeli ve ekonomik gelişimini değerlendirdi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, kentin ekonomik yapısı, yatırım potansiyeli ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya geldi. ATSO hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, son yıllarda kentte hayata geçirilen yatırımların Adıyaman ekonomisine sağladığı katkılar ele alınırken, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde iş dünyasının üstlendiği sorumluluklar da gündeme geldi. Başkan Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın sahip olduğu üretim gücü, girişimcilik potansiyeli ve yatırım fırsatlarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Kent ekonomisinin gelişmesi adına kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Torunoğlu, ATSO olarak yatırımcıların önünü açacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Torunoğlu, Adıyaman'ın sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında daha güçlü bir konuma ulaşması için çeşitli projelerin takipçisi olduklarını kaydetti.

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise yerel ve ulusal basının, kentteki ekonomik gelişmelerin kamuoyuna doğru aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım ve projelerin geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Görüşmede, Adıyaman'ın geleceğine yönelik yatırım planları, üretim kapasitesinin artırılması, istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve kentin ekonomik kalkınmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
