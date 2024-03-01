Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Karataş Küme Evleri'nde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Karataş Küme Evleri'nde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Karataş Küme Evleri\'nde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Karataş Küme evlerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla Karataş küme evlerinin sağlıklı bir alt yapıya kavuşacağını belirtti.

01.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
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Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, Karataş Küme Evleri'nde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, tarafından Hürriyet Mahallesi Karataş Küme evlerinde başlatılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla Karataş küme evlerinin sağlıklı bir alt yapıya ulaşacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Karataş Küme Evleri'nde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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