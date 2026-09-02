Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran: Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle adalet için çalışacağız - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran: Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle adalet için çalışacağız

Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran: Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle adalet için çalışacağız
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Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, adaletin korunması ve hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekti. Vatandaşların yargıya olan güvenini esas alacaklarını belirten Duran, ilçedeki huzur ortamının sürdürülmesi için tüm yargı mensuplarının el birliğiyle çalışacağını ifade etti. Yeni adli yılın ilçe halkına hayırlar getirmesini temenni eden Başsavcı, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini kaydetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Duran, yaptığı açıklamada adaletin korunması, hukukun üstünlüğü ve vatandaşların yargıya olan güveninin önemine dikkat çekti.

Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle hareket edeceklerini belirten Duran, ilçedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için tüm yargı mensuplarının el birliğiyle çalışacağını ifade etti.

Yeni adli yılın ilçe halkı için adalet duygusunun daha da güçleneceği bir dönem olmasını temenni eden Başsavcı Kaan Duran, vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyeceklerini kaydetti.

Duran, "Yeni adli yılımız ülkemize ve ilçemize hayırlar getirsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran: Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle adalet için çalışacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran: Yeni adli yılda vatandaşların güveniyle adalet için çalışacağız - Son Dakika
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