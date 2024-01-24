Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı ADEM\'i İnceledi

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Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Aile Destek Merkezinde (ADEM) incelemelerde bulundu.
ADEM'i ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Seyhan, sorun ile sıkıntıları da dinleyerek kendine iletilen talepleri de not aldırdı.
Kaymakam Seyhan, kursiyerlere çalışmalarında başlarılar dileyerek, bu tür merkezlerin öneminden bahsetti. - ADIYAMAN
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