Adıyaman Gölbaşı\'nda şiddetli yağış Mimar Sinan Mahallesi\'nde ulaşımı aksattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde taşkın meydana geldi. Çamur ve sel sularıyla kaplanan karayolunda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen taşkın sonucu karayolu çamur ve sel sularıyla kaplandı. Yolda biriken su ve çamur nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede yaşayan vatandaşlar da olumsuzluktan etkilendi.

Taşkının yaşandığı bölgede ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, yağışın etkisiyle oluşan olumsuzluklar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı.