Adıyaman haberleri! Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
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Adıyaman haberleri! Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti

03.10.2022 13:31
Adıyaman haberleri! Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti

Gelen Adıyaman haberine göre Adıyaman Ticaret Borsası'nda tek liste halinde gidilen seçimde 14 meclis üyesi belirlendi.

Adıyaman Ticaret Borsası'nda tek liste halinde gidilen seçimde 14 meclis üyesi belirlendi.

Mevcut Başkan Mahmut Fırat'ın öncülüğünü yaptığı ve tek listesi ile gidilen olağan genel kurul Ticaret Borsası binasında gerçekleşti. Katılımın yüzde 90'ın üzerinde olduğu genel kurulda delegelerin tamamının oyunu alan 14 kişilik meclis üyesi listesi, yeni dönemde meclisi oluşturacak.

Oy kullanan Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, tüm delegelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde genel kurulun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fırat, "Ticaret Borsasının meclis seçimlerimiz nezaket ve hoşgörü içerisinde gerçekleşmiştir. Tüm üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Yeniden güven tazelemenin vermiş olduğu mutluluk ve sevinçle bu genel kurulun Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman haberleri! Adıyaman Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

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