Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, okul güvenliği için denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, okul güvenliği için denetim gerçekleştirdi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, okul güvenliği için denetim gerçekleştirdi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kent genelindeki okullarda görevli emniyet personelinin denetimlerini gerçekleştirdi ve okul müdürleriyle görüştü. Ziyaretlerde, eğitim kurumlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yerinde incelendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görev yapan emniyet personelinin denetimlerini gerçekleştirerek okul müdürleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, eğitim kurumlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okul çevrelerinde görevli personeli denetledi. Denetimler sırasında görevli personelin çalışmaları hakkında bilgi alan Nazman, okul müdürleriyle de görüşerek eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilerin okullarında huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ele alındı. Okul yönetimleri ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, eğitim yuvalarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamaya yönelik denetimlerin, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak ve okullarda güvenlik tedbirlerini etkin şekilde sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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