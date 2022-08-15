İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı

15.08.2022 16:53
İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adana il Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adana il Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılından beri Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Albay Bilghan Yeşilyurt, Adana İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Bilgihan Yeşilyurt'un Adana'ya atanmasıyla yerine, Adıyaman Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bilgihan Yeşilyurt'un 1 Ağustos tarihinde Adana'da göreve başlayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı - Son Dakika

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