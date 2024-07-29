Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesimde alt ve üst yapı hizmetlerini ele almak amacıyla haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, yol bakım ve onarımları, yatırımların durumu ve geleceğe yönelik adımlar değerlendirildi.

29.07.2024 16:39
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Adıyaman İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldı. Toplantıda özel İdarenin il genelinde köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi olarak kırsal alt yapıya yönelik hizmetler ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi - Son Dakika

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