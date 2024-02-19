Adıyaman'ın Besni Aile Destek Merkezi yeni binasına hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni Aile Destek Merkezi yeni binasına hizmet vermeye başladı

Adıyaman\'ın Besni Aile Destek Merkezi yeni binasına hizmet vermeye başladı

Deprem sonrası yeni binasında faaliyete başlayan Besni Aile Destek Merkezi, Kaymakam Çağlar Partal tarafından ziyaret edildi. Merkezde el sanatları, giyim, epoksi, kuaför, Kur'an kursları ve kreş gibi birçok kurs verilmektedir.

19.02.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
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Adıyaman'ın Besni Aile Destek Merkezi yeni binasına hizmet vermeye başladı.

Deprem sonrası yeni binasında faaliyete başlayan aile destek merkezi Kaymakam Çağlar Partal tarafında ziyaret edildi.

Kaymakam Çağlar Partal, deprem sonrası yeni binasında faaliyete başlayan Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bünyesinde yer alan Aile Destek Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aile Destek Merkezinde 3 adet el sanatları kursu, 2 adet giyim kursu, 1 adet epoksi kursu, 1 adet kuaför kursu, 1 adet Kur'an kursu ve 20 öğrencilik kreşten mevcut olup, toplamda 109 kursiyere kurs veriliyor. Merkezi ziyaret eden Kaymakam Partal, kursiyerlerle sohbet ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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