Adıyaman\'ın Besni ilçesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı göreve başladı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, göreve başlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Emine Arman Fırat, hasta kabulüne başladı.

Ankara'da 1993'da dünyaya gelen Emine Arman Fırat, lise eğitimini Çubuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı, 2011 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 2018 yılında Kayseri Şehir Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 117. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile ataması gerçekleşen Emine Arman Fırat, Besni Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Hastanede göreve başlayan bir çocuk annesi Doktor Fırat, halkın sağlığı için görev başında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN