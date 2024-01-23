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Adıyaman'ın Besni ilçesinde konteyner kent incelemesi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde konteyner kent incelemesi

Besni ilçesinde 6 Şubat depreminde hasar gören bölgelerde oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, depremzedelerle görüşerek sorunlarını dinledi.

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde konteyner kent incelemesi
23.01.2024 - 14:26,  Güncelleme: 14:29
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, konteyner kentte incelemelerde bulundu.

6 Şubat depreminde hasar gören bölgeler arasında yer alan Besni ilçesinde vatandaşların barınması için oluşturulan konteyner kentte gelen Kaymakam Çağlar Partal, burada incelemelerde bulundu. Kaymakam Partal, yaptığı incelemeler sonrasında burada barınan depremzedelerle de tek tek bir araya gelerek onların sorun ile sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Partal aynı zaman da kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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