Adıyaman\'ın Besni ilçesinde konteyner kent incelemesi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, konteyner kentte incelemelerde bulundu.

6 Şubat depreminde hasar gören bölgeler arasında yer alan Besni ilçesinde vatandaşların barınması için oluşturulan konteyner kentte gelen Kaymakam Çağlar Partal, burada incelemelerde bulundu. Kaymakam Partal, yaptığı incelemeler sonrasında burada barınan depremzedelerle de tek tek bir araya gelerek onların sorun ile sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Partal aynı zaman da kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN