Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Adıyaman merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Çelikhan ilçesinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde yağmaya başlayan kar yağışı öğle saatlerinde bastırdı. Çelikhan ilçesinin yakınlarında bulunan 2 bin 533 rakımlı Ulubaba Dağında kar kalınlığı 20 santimi bulurken ilçe merkezi ise beyaza bürünmeye başlandı. Polis ve jandarma ekipleri, kar yağışından dolayı yaşanabilecek kazalara karşı sürücülere uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. - ADIYAMAN