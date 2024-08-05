Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediyesi Doğa Parkı\'nda Çevre Düzenlemesi Yapıyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye ekipleri tarafından Doğa Parkı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğa Parkı ve yürüyüş yollarında çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapımı devam eden Doğa Parkı ve yürüyüş yolunda tahrip olan yerlerin düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yıldırım, Gölbaşı'nın bölgenin cazibe merkezi ve turizm merkezi olması için yapılan çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN