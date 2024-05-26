Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ziyaret ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ziyaret ediliyor

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ziyaret ediliyor

6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen depremlerde birçok bina yıkıldı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldırdı. Ziyaret edilen vatandaşlar, yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi. Kaymakam Seyhan, devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını ve halkla iç içe olmanın önemini vurguladı.

26.05.2024 14:48
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınları tek tek ziyaret ediliyor.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çok bina yıkılmış ve bir çok kişi hayatını kaybetmişti. Depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınları Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan tarafından ziyaret edildi. Kimi kaldıkları konteynerlerde kimi ise yerleştikleri evlerinde evlerin de ziyaret edilen vatandaşlar yapılan ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaret ettiği kişilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek kendilerine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı.

Devlet olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını dile getiren Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, bu tür ziyaretlere ve halkla iç içe olmaya önem verdiklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ziyaret ediliyor - Son Dakika

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