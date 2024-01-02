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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı.
Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehitler için hatim duası yapıldı. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çaktı, "Okulumuz olarak şehitlerimiz için hatim programı icra ettik. 12 şehidimiz için 12 hatim okuduk. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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