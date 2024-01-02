 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, şehitler için hatim duası gerçekleştirdi. Okul müdürü Abdullah Çaktı, 12 şehit için 12 hatim okunduğunu belirtti ve şehitlerin ruhlarının şad, makamlarının yüce olmasını diledi.

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı
02.01.2024 - 09:22,
Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehitler için hatim duası yapıldı. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çaktı, "Okulumuz olarak şehitlerimiz için hatim programı icra ettik. 12 şehidimiz için 12 hatim okuduk. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Mehmet Tevfik, Adıyaman, Göksu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29 Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler şehitler için hatim duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement