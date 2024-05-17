Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan tadilatlar sonrası 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Osman Varol, merkezin Kahta ilçesine hayırlı olmasını diledi.

17.05.2024 16:24
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılan tadilatlar sonrası yeniden hizmete açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılış törenine Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu ve çok sayıda kişi katıldı. Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, yeniden tadilatı yapılarak hizmete sunulan ağız ve diş sağlığı merkezinin Kahta ilçesine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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