Adıyaman'ın Kuyulu köyünde Çocuk ve Kadın Destek Merkezi açıldı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Kuyulu köyünde Çocuk ve Kadın Destek Merkezi açıldı

Adıyaman\'ın Kuyulu köyünde Çocuk ve Kadın Destek Merkezi açıldı

Adıyaman Merkeze bağlı Kuyulu (Turuş) Köyünde, Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından Çocuk ve Kadın Destek Merkezi kuruldu. Açılış törenine Dernek Başkanı Salih Yıldırım ve köy halkı katıldı. Merkez, çocukların eğitimine, sosyal ve bilimsel becerilerine katkı sağlayacak. Ayrıca kadınlar için de bir buluşma ve destek ortamı olacak.

29.04.2024 13:43
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Adıyaman'ın Kuyulu köyünde kurulan Çocuk ve Kadın Destek Merkezinin açılışı yapıldı.

Adıyaman Merkeze bağlı Kuyulu (Turuş) Köyünde, Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından Çocuk ve Kadın Destek Merkezi kuruldu. Çocuk ve Kadın Destek Merkezi açılış törenine Dernek Başkanı Salih Yıldırım ve köy halkı katıldı. Merkezin hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmalarda bulunan Dernek Başkanı Yıldırım, "Bugün 10 aydır yürüttüğümüz bir çalışmanın ilk aşamasını bitirdik. Köyümüzde kurduğumuz Çocuk ve Kadın Destek Merkezinin açılışını yapıyoruz. Büyük bir emek ve uğraş ile açtığımız destek merkezi köydeki çocukların eğitimine, sosyal ve bilimsel becerisine çok güzel şeyler katacaktır. Özellikle soğuk kış günlerinde ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar gidip ders çalışabilecek, kitap okuyabilecekler, sınavlara hazırlanabilecekler. Zamanlarının büyük bir kısmını burada çok güzel değerlendirecekler. Yapılacak atölye çalışmaları ile çocukların becerileri gelişecek ufukları açılacak. Kadınların kendilerine ait bir ortamı oldu. Düşünsenize bir köyde kahvehane yok, erkeklere ait bir mekan yok, ama kadınlara ait bir mekan var. Kadınlar bir araya gelmek istedikleri zaman mekanlarını açıp bir araya gelip konuşabilecekler. Kadınların sorunlarını dinleyecek, sorunlarına çözüm üretecek birileri gelecek. Sağlık, bilimsel, sosyal gelişimleri yönünde eğitimler yapılacak. Kişinin kendini değerli hissettirecek çalışmalar yapılacak. Üretebilmeleri, aile ekonomisine katkı verebilecek çalışmalar yapılacak. ve bunlar bir köyde, kırsalda başarılıyor. Tabi ki de bu çalışma, bu gelişmeler bir günde olmadı. 10 aydır bu çalışmanın içindeyiz. İlkin bir fikirdi, bu fikir ulusal sınırlar içinde gelişti sonra da uluslararasına ulaştı. Fikrimiz olumlu cevaplar buldu. Adıyaman'ın bir köyünün ismi önce İstanbul'a sonra da İngiltere'ye ulaştı. Bize katkı veren, emek veren kişilere, kurumlara teşekkür ederiz. Köyümüze bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Kuyulu köyünde Çocuk ve Kadın Destek Merkezi açıldı - Son Dakika

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