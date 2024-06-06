Adıyaman'ın Samsat ilçesi yeniden halk kütüphanesine kavuşuyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Samsat ilçesi yeniden halk kütüphanesine kavuşuyor

2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremler sonucunda hasar alan Samsat İlçe Halk Kütüphanesi, tadilat ve tefrişat çalışmalarının ardından tekrar hizmete açılıyor. Kaymakam Süleyman Bakan, yapılan incelemelerde ilçenin önemli bir eksikliğinin tamamlandığını belirtti.

06.06.2024 16:54
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Adıyaman'ın Samsat ilçesi yeniden halk kütüphanesine kavuşuyor.

2017 ve 2018 yıllarında yaşanan Samsat depremleri ile hasar alan Samsat İlçe Halk Kütüphanesi, yapılacak tadilat ve tefrişat çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılıyor.

İlçe merkezinde mülkiyeti Hazineye ait ve daha önce Samsat Belediyesi tarafından inşa edilen bina, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen tadilat ve tefrişat ile ilgili projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

Kütüphane olarak Samsat ilçesine kazandırılacak binada incelemelerde bulunan Kaymakam Süleyman Bakan, "2017-2018 yıllarında yaşanan Samsat depremi ile yıkılan Kütüphanemizi, yapılacak tadilat ve tefrişat çalışmaları ile İlçemizin tam merkezinde hayata geçiriyoruz. İlçemizin önemli bir eksiğini daha tamamlamış oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kütüphane binası ile ilgili yapmış olduğu incelemelerde Kaymakam Süleyman Bakan'a, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abuzer Avseren, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, KHGB Müdürü Fahrettin Çelik ve Kütüphane Memuru Eren Doğan eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Samsat ilçesi yeniden halk kütüphanesine kavuşuyor - Son Dakika

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