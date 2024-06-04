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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Samsat ilçesinde "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi ilçe Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Açılış yaparak kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, halk eğitim müdürlüğü yetkilileri ve usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Samsat Ahmet Aydın Çok Amaçlı Salondaki sergiye, Kaymakam Süleyman Bakan ve eşi Sevinç Bakan, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 55 usta öğretici ile 151 kurs açıldığını ve 2 bin 189 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı konuşmasında, Samsat ilçesinin çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi olduğunu, bu kültürün eserlere yansıtılması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN