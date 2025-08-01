Adıyaman'ın Su İhtiyacına Kalıcı Çözüm: Havşeri Su Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'ın Su İhtiyacına Kalıcı Çözüm: Havşeri Su Projesi Tamamlanıyor

Adıyaman\'ın Su İhtiyacına Kalıcı Çözüm: Havşeri Su Projesi Tamamlanıyor
01.08.2025 16:53  Güncelleme: 16:55
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Adıyaman'da şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Havşeri Su Projesi'nde sona gelindi. Çelikhan ilçesindeki su kaynağından şehre su taşınması hedeflenirken, proje kapsamında deprem sonrası artan su ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli çözümler üretiliyor.

Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm getirmek amacıyla başlatılan Havşeri Su Projesi'nde sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut tarafından yürütülen projeyle, Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'ndeki Havşeri Su Kaynağından Adıyaman şehir merkezine içme suyu taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan çalışmaları Adıyaman Valisi Osman Varol yerinde inceledi. Vali Varol, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, şehirdeki konut stokunun deprem sonrası artmasıyla birlikte içme suyu kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Havşeri Su Kaynağından çekilecek suyla bu ihtiyacın karşılanacağını ifade eden Varol, projenin büyük ölçüde tamamlandığını, hattın devreye alınması için sadece son montaj işlemlerinin kaldığını söyledi.

Projede, yaklaşık 5 bin 50 metre uzunluğunda çelik boru ve bin 630 metre HDPE boru döşendi. Depremde zarar gören Mir Suyu, Balıksırtı ve Çokpınar mevkilerinde her biri 60 metreküp kapasiteli yeni kaptaj yapıları inşa edildi. Bu yapılar gerekli boru bağlantılarıyla isale hattına entegre ediliyor. Ayrıca, bölgedeki su kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni sondaj kuyusu açıldı. Bu kuyulardan saniyede toplam 50 litre debi ile su sisteme dahil edildi. Ayrıca daha önce çalışmayan bir su kuyusu da yeniden devreye alındı. Böylece toplamda yaklaşık 300 litre/saniye ek su kapasitesi elde edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 200 milyon TL'lik maliyetle hayata geçirilen bu projeyle, sadece afet sonrası geçici çözümler değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı hedefleniyor. Projenin kalan bağlantıların tamamlanmasının ardından tüm sistemin entegre şekilde çalışmaya başlaması planlanıyor. Hat devreye alınmadan önce belediye ekipleriyle koordineli şekilde kısa süreli bir su kesintisi yaşanacak. Bu süreç titizlikle planlanarak vatandaşların minimum düzeyde etkilenmesi amaçlanıyor.

Vali Osman Varol, projeye verdiği destek dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, yakın zamanda tamamlanması planlanan bu önemli altyapı çalışmasının Adıyaman için hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Su İhtiyacına Kalıcı Çözüm: Havşeri Su Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika

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