Adıyaman Kahta Belediyesi Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıttı

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Adıyaman Kahta Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi tarafından engelli bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında engellilerin sosyal hayatta en büyük yardımcıları olan manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Kahta Belediyesi Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, Metin Alkıray, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İshak Yıldız ve Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, Yavuz Selim Mahallesi K27 konteyner kentte iki engelli çocuğu ile yaşayan Üzeyir ve Gülşen Gün çiftini ziyaret etti.

Gün ailesinin konteyner kentte zor bir hayat mücadelesi verdiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, "Engelli bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yaptığımız çalışmalarımız kapsamında 6 Şubat depreminden sonra konteyner kentte yaşamlarını sürdüren ve doğuştan epilepsi hastası olan Erdem Gün (10), Merve Gün (6) engelli yavrularımıza tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladık. İnşallah desteklerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi. - ADIYAMAN