Adıyaman Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı Düzenlenecek

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Adıyaman Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi uyarınca genel kurul toplantısı düzenleyecek.

4 Ağustos Pazar günü saat 09: 00'da Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda gerçekleştirecek olan toplantıda Adıyaman Kent Konseyinin yeni başkanı seçilecek. Belediyenin kurum ve kuruluş temcilsilerine, 24 Temmuz'a kadar katılım çağrısında bulunduğu toplantının başkanlığını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yapacak.

Toplantıya Başkan Tutdere'nin yanı sıra Vali Osman Varol ya da temsilcisi, valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü temsilcileri katılacak.

Belediye olarak verimli ve etkin bir toplantının gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Tutdere, kurum ve kuruluş temsilcilerinin toplantıya katılımının önemli olduğunu söyledi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanının seçileceği toplantıya dair açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Amaçları kent yaşamında vizyon geliştirmek, hemşehrilik bilincini artırmak ve kentin haklarını korumak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, çevreye duyarlılığı artırmak ve sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı sağlamak olan kent konseyleri kentimizin geleceği ve vatandaşlarımızın refahı için bu toplantı büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm ilgili kurum ve kuruluşların Genel Kurul Toplantımıza katılımı önemlidir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızı toplantımıza bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN