Adıyaman mahreçli il istihdam toplantısı haberinde 2 kare kaynağından geri çekildi

Adıyaman mahreçli il istihdam toplantısı haberinde 2 kare kaynağından geri çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saat 11.29'da Adıyaman mahreçli servis edilen il istihdam toplantısı haberinin 2 karesi kaynağından geri çekildi. Kaynak, haberde artık mevcut fotoğrafın kullanılmasını abonelere duyurdu ve hata nedeniyle özür diledi.
Bugün saat 11.29'da Adıyaman mahreciyle servis edilen "İl istihdam toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafın kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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