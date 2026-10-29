Adıyaman Merkez'de su ürünleri satış noktalarında denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Merkez'de su ürünleri satış noktalarında denetimler sıklaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Merkez\'de su ürünleri satış noktalarında denetimler sıklaştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçedeki su ürünleri satış noktalarında 1380 sayılı Kanun kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde tazelik, muhafaza, hijyen ve etiket kontrol edilirken İl Müdürü Akkan, denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Adıyaman'da, su ürünleri perakende satış yerlerinde halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Merkez ilçede faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktaları denetlendi.

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, muhafaza ve hijyen durumu ile etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, balık tüketiminin arttığı dönemde vatandaşların güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Akkan, tüketici sağlığının korunması ve su ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
AdıyamanSağlıkGüncelTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:20:52. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Merkez'de su ürünleri satış noktalarında denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android