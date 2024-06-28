Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Detayları Açıklandı - Son Dakika
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Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Detayları Açıklandı

Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Detayları Açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için tasarlanan 'Adıyaman Meydan ve çevresi kentsel düzenleme projesinin' detayları açıklandı. Proje ile Adıyaman şehir merkezi modern bir mimari ile yeniden inşa edilecek.

28.06.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için tasarlanan 'Adıyaman Meydan ve çevresi kentsel düzenleme projesinin' detayları açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelendirilerek şehir merkezinin çehresini değiştirecek "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi" bilgilendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uzmanları, STK Başkanları ile diğer yetkililer katıldı.

Hayata geçirilecek proje ile 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman'da belirlenen rezerv alanlarında şehrin dokusuna uygun modern bir mimari ile yeniden inşa ediliyor. Her metrekaresi özenle tasarlanan proje ile çarşı bölgesi yepyeni bir soluk alacak ve kentin o eski güzel ve canlı günlerine kavuşması için şehir yeniden inşa edilecek.

Projeyle ilgili bilgiler veren Vali Osman Varol, ilk etapta projenin küçük bir meydan projesi olarak tasarlandığını ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildiğini ifade etti.

Vali Varol, "Bu proje alanında uzman, ülke çapında birçok önemli projeye imza atmış bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Şehrimizin kimliğini ve kültürünü yansıtarak dokusunu muhafaza edecek bu projenin hazırlanmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, İlimiz Milletvekillerine, Adıyaman Belediyemizin eski ve yeni yönetimine ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Detayları Açıklandı - Son Dakika

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