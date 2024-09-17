Adıyaman Müftüsü Mevlid-İ Nebi Haftasını Kutladı - Son Dakika
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Adıyaman Müftüsü Mevlid-İ Nebi Haftasını Kutladı

Adıyaman Müftüsü Mevlid-İ Nebi Haftasını Kutladı

Müftü Haliloğlu, Mevlid-İ Nebi ve Camiler Haftası'nın önemini vurguladı, etkinliklere davet etti.

17.09.2024 16:34
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Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Mevlid-İ Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Mevlid-İ Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. Mevlid-i Nebi Haftası'nda Hz. Peygamberin insanlığa getirdiği evrensel mesaj, kadın-erkek, genç-ihtiyar her meslek ve meşrepten insana anlatıldığını söyleyen Müftü Mevlüt Haliloğlu, "Peygamberimizin hayatında, gönderildiği dönemde olduğu gibi günümüzde de bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güzel örnekler vardır. O, insanı insan yapan bütün güzelliklerin ve ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun örnek alınması, Kur'an merkezli olarak bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının güncelleştirilerek hayatımıza yansıtılmasıyla mümkündür. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda da Kabe'nin şubeleri ve şehirlerin kalbi olan camilerimizin hayatımızdaki yeri ve önemi vurgulanmaktadır. Bu yıl birlikte idrak edilecek bu iki haftada üzerinde durulacak ana tema Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşasıdır. Sevgili Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'ın evrensel ilkeleri çerçevesinde, bizzat yaşayarak bütün insanlığa öğretilen insan merkezli medeniyetin nasıl inşa edildiği anlatılacaktır. Bu iki önemli hafta için düzenlediğimiz programlara bütün vatandaşlarımızın katılmasını bekliyoruz. Asırların felaketini yaşayan Adıyaman'ımızda hayatın normale dönmesinde olduğu gibi üstlendiğimiz din hizmetlerinin ifası ve bütün faaliyetlerimizde bizi destekleyen valimize teşekkür ederiz. Bu anlamlı haftalar dolayısıyla müftülüğümüzce bir dizi program planlanmıştır. Programlarımıza bütün vatandaşlarımız davetlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Müftüsü Mevlid-İ Nebi Haftasını Kutladı - Son Dakika

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