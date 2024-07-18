Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan için veda programı düzenlendi

Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan için veda programı düzenlendi

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van -Çaldıran Kaymakamı olarak atanan Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan onuruna tertiplenen veda programı ile uğurlandı.

18.07.2024 15:25  Güncelleme: 15:26
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Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan için veda programı düzenlendi.

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van - Çaldıran Kaymakamı olarak atanan Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan onuruna tertiplenen veda programı ile uğurlandı.

Özel bir işletmede tertiplenen veda programına Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Samsat Belediye Meclis kararı ile Fahri Hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırılan Kaymakam Süleyman Bakan ve eşi Sevinç Bakan'a beratları Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından takdim edildi.

Samsat Kamu çalışan adına Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik tarafından plaket takdimi yapıldı. Birlik Müdürü Fahrettin Çelik yaptığı konuşmasında, Kaymakam Bakan'ın Devlet ile halkı birbirine yakınlaştırmak, ekonomik ve fiziki gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel dokuyu güçlendirmek, İlçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmek için zaman çaba sarf ettiğini belirterek, yeni görev yerinde de başarılar diledi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında Kaymakam Bakan'ın Samsat kaymakamı olarak görev yaparken 6 Şubat depremi yaşadığını, deprem sürecinde asli görevinin yanı sıra Adıyaman vali yardımcısı olarak ta görev aldığını belirterek, oldukça meşakkatli ve başarılı bir iki yıl geçirdiğini ifade etti.

Kaymakam Süleyman Bakan ise konuşmasında, kutlu Sahabenin diyarı, medeniyetler şehri Samsat'a hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.

Kaymakam Bakan, "Kutlu sahabenin diyarı, medeniyetler şehri Samsat'ımıza kaymakam olarak, aynı zamanda 6 Şubat depremlerinden sonra da kaymakamlık ile birlikte Adıyaman vali yardımcısı olarak da hizmet etmeyi bizlere nasip eden rabbime şükrediyorum. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerini hep birlikte yaşadık. Devlet-millet el ele hızlıca yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalıştık. Şimdi ise yurdun başka bir ilçesinde hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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