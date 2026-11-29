6 Şubat depremlerinde hasar gören Adıyaman'ın Tut ilçesi Merkez Ulu Camii'nin restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, restorasyon ihalesinin tamamlandığını belirterek, caminin yeniden ayağa kaldırılması sürecine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Başkan Öncebe, restorasyon sürecine destek veren Bakan Ersoy ve emeği geçenlere ilçe adına şükranlarını sunarak, restorasyon çalışmalarının Tut ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Restorasyon ihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin yeniden eski ihtişamına kavuşması için önemli bir adım atılmış oldu.