Adıyaman Tut'ta Kaymakam Bağış, öğrencilerin hedef ve hayallerini dinledi - Son Dakika
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Adıyaman Tut'ta Kaymakam Bağış, öğrencilerin hedef ve hayallerini dinledi

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Adıyaman Tut\'ta Kaymakam Bağış, öğrencilerin hedef ve hayallerini dinledi
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Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bağış, öğrencilerle sohbet edip hedef ve hayallerini dinledi ve nitelikli eğitim ile sosyal gelişimin önemine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Bağış, okulun eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim durumu, okulda yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bağış, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin geleceğe yönelik hedeflerini ve hayallerini dinleyen Bağış, eğitim hayatlarında karşılaştıkları konular hakkında öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında öğretmenlerin çalışmalarını da değerlendiren Bağış, öğrencilerin nitelikli bir eğitim almasının ve sosyal yönden gelişimlerinin önemine dikkat çekti.

Eğitimin çocukların geleceği açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri en büyük hedefimiz. Onların hedeflerini ve hayallerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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