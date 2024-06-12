Adıyaman Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Adıyaman Üniversitesi'nde çeşitli lisans ve ön lisans programlarının 3 bin 715 mezun adayı için stadyumunda tören gerçekleştirildi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve birçok davetli katıldı. Tören, protokol konuşmaları, plaket takdimleri ve konserle son buldu.

12.06.2024 18:29
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Adıyaman Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet coşkusu yaşandı.

Adıyaman Üniversitesi'nde çeşitli lisans ve ön lisans programlarının 3 bin 715 mezun adayı için stadyumunda tören gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hikmet Uz, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin almasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Eğitim Fakültesi Birincisi Kübra Mama, yaptığı konuşmada Adıyaman Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise konuşmasında, bilimi, hakkı ve hukuku gözeten öğrenciler yetiştirdiklerini belirterek, "Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi uğurlayarak hayata atılmalarına tanık oluyoruz. Bir yanıyla da buruk bir mezuniyet heyecanı yaşıyoruz. 6 Şubat felaketleri nedeniyle hayatının baharında olan birçok öğrencimizi, evladımızı; idari ve akademik personelimizi kaybettik. Depremlerde yitirdiğimiz ve hatıraları her daim yüreğimizde yaşayacak tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerimize çöken acıyı umuda çevirmek için durmadan çalıştık. Ağır hasarlı binaların yıkımı, onarılabilecek durumda olanların tadilatları, aksayan hizmetlerin öğrencilerimize ve şehir halkına yeniden sunulabilmesi, yüz yüze eğitimin kısmen başlaması, kampüsün yeniden canlı bir yaşam alanına dönüşmesi önceliklerimiz oldu. Buna bağlı olarak depremde hasar alan; 5 Fakülte binamızı, 2 Meslek Yüksekokulu binamızı, Enstitü binamızı ve 2 laboratuvarımızı hızla onardık. Sosyal faaliyet alanları olan; Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Turizm Uygulama Oteli, Lojman D Blok, Adıyaman Evi ve Yemekhanenin onarımlarını tamamladık. Merkezi Derslikler binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının onarımı devam etmekte. Mediko Sosyal ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binalarının ihaleleri yapıldı ve sözleşme aşamasına geçildi. Koşulların zorluğuna sığınmayarak fiziki yapı ve akademik olarak günden güne toparlanmaya, nicelik ve nitelik olarak üniversitemizi geliştirmeye çalıştık. Güz döneminde yüz yüze yüzde 20 kapasiteyle başladığımız 2023-2024 Akademik Yılının Bahar Döneminde kapasitemizi yüzde 60'a çıkardık. 2024-2025 Akademik Yılındaki hedefimiz ise Üniversitemizi yüzde 100 yüz yüze eğitime açmaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz bilgisayar laboratuvarları öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Bu zorlu süreci toparlamak adına birçok çalıştay ve paneller düzenlendi. Yine Üniversitemize dışarıdan da ciddi destekler sağladık" dedi.

Protokol konuşmaları ve mezuniyet kütüğüne öğrenciler tarafından plaka çakılmasının ardından Adıyaman Üniversitesi lisans ve önlisans bölüm ve programlarının birincilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve Adıyamanlı Sanatçı Latif Doğan konseri ile son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Abdurrahman Tutdere, Mehmet Keleş, Gökhan Şahin, Osman Varol, Adıyaman, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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