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Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da kalan depremzedeleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Varol, depremzedelerin konteynerlerinde sohbet ederek, yaşanan acıların devlet-millet el ele vererek üstesinden gelineceğini vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı
31.12.2023 - 21:08,
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Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeleri kaldıkları konteynerlerde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da 2024 yılına saatler kala Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeleri kaldıkları konteynerlerde ziyaret etti. K-2/A ve K-2/B konteyner kentlerde bulunan depremzedeleri ziyaret ederek, sohbet eden Vali Varol, depremzedelerin konteynerine de misafir oldu.

Vali Varol, depremzedelerin yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının güzel bir yıl olmasını diledi. Vali Varol, yaşanan acıların devlet-millet el ele vererek üstesinden gelineceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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