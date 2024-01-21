Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde devam eden kurslarda incelemelerde bulundu.

Adıyaman Gençlik Merkezinde yürütülen faaliyetler kapsamında devam eden kurslarda incelemelerde bulunmak isteyen Vali Osman Varol, gençlik merkezini ziyaret etti. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in de bulunduğu ziyarette Vali Varol, kadınların kişisel, sanatsal ve sosyal gelişimlerine destek sağlanması amacıyla kadınlara yönelik açılan ebru sanatı atölyesi ile diğer kursları gezerek kadınların yapmış oldukları el emeği göz nuru eserleri inceledi. Kursiyerlere başarılar dileyen Vali Varol, kurslarla ilgili de bilgiler aldı. - ADIYAMAN