 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde devam eden kurslarda incelemelerde bulundu. Vali Varol, kadınlara yönelik açılan ebru sanatı atölyesi ve diğer kursları gezerek kursiyerlerin el emeği eserlerini inceledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi
21.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:27
Abone Ol

Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde devam eden kurslarda incelemelerde bulundu.

Adıyaman Gençlik Merkezinde yürütülen faaliyetler kapsamında devam eden kurslarda incelemelerde bulunmak isteyen Vali Osman Varol, gençlik merkezini ziyaret etti. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in de bulunduğu ziyarette Vali Varol, kadınların kişisel, sanatsal ve sosyal gelişimlerine destek sağlanması amacıyla kadınlara yönelik açılan ebru sanatı atölyesi ile diğer kursları gezerek kadınların yapmış oldukları el emeği göz nuru eserleri inceledi. Kursiyerlere başarılar dileyen Vali Varol, kurslarla ilgili de bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman Valiliği, Adıyaman, Gençlik, Sanat, Kültür, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, gençlik merkezinde kursları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement