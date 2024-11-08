Vali Varol, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Vali Varol, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Vali Varol, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, şehit aileleri ve gazilerle makamında bir araya geldi. Vali Varol, şehit ailelerinin taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi. Ayrıca, devletin şehit ailelerine ve gazilere her zaman destek olacağını vurguladı. Varol, şehitlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulunarak, onların vatan için verdiği fedakarlıkları yad etti.

08.11.2024 11:33
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Adıyaman Valisi Osman Varol, şehit aileleriyle makamında bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, vatanını canından aziz bilerek milli birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin kıymetli aileleri ile gazileri ağırladı.

Vali Varol, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerin taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanları şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Varol, "Bu vesile ile istiklalimiz ve istikbalimiz için en değerli varlığı olan canını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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