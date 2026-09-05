Adıyaman Valisi ve Milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynayıp çiçek hediye etti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi ve Milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynayıp çiçek hediye etti

Adıyaman Valisi ve Milletvekili Gerger\'de çocuklarla \'o piti piti\' oynayıp çiçek hediye etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı öncesinde kendilerini çiçeklerle karşılayan çocuklarla 'o piti piti' oyunu oynadı. Oyunu kazanan çocuğa çiçekler, Vali Küçük'ün hediyesi olarak annesine götürmesi için verildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesi ziyaretinde çocuklarla "o piti piti" oyunu oynadı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Milletvekili İshak Şan, köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı için Gerger ilçesini ziyaret etti. Vali Küçük ve Milletvekili Şan'ı, Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkun Aslan, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve iki çocuk ellerinde çiçeklerle kaymakamlık girişinde karşıladı.

Vali Abdullah Küçük kendisine verilen çiçeği almayarak çiçekleri tutan çocuklara vermek istedi. Vali Küçük, Milletvekili Şan ve iki çocuk, çiçeklerin kimde kalacağına karar vermek için 'o piti piti' oyunu oynadı. İlginç anlar, kameralara yansıdı. Milletvekili İshak Şah, oyunu kazanan çocuğa çiçekleri Vali'nin hediyesi olarak annesine vermesini istedi.

Vali ve milletvekili daha sonra toplantıya katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi ve Milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynayıp çiçek hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Valisi ve Milletvekili Gerger'de çocuklarla 'o piti piti' oynayıp çiçek hediye etti - Son Dakika
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