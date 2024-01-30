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Adıyaman Ziraat Odaları ve IPARD Heyeti Toplantıda Buluştu - Son Dakika
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Adıyaman Ziraat Odaları ve IPARD Heyeti Toplantıda Buluştu

Adıyaman Ziraat Odaları ve IPARD heyeti, kırsal kalkınma projelerini ele almak üzere düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıya IPARD Adıyaman İrtibat Ofisi Uzmanları, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve ziraat odaları ilçe başkanları katıldı. Başkan Yaşar Özkan, toplantıların verimli geçtiğini belirterek, IPARD kapsamına dahil edilen Adıyaman'ın tarımının gelişimine büyük katkılar sunacağını ifade etti.

Adıyaman Ziraat Odaları ve IPARD Heyeti Toplantıda Buluştu
30.01.2024 - 16:18,
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Adıyaman Ziraat Odaları ve IPARD heyeti düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kırsal kalkınma projelerinin ele alındığı toplantıya, IPARD Adıyaman İrtibat Ofisi Uzmanları Ali Osman Er, Mehmet Fatih Arıkan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan ve ziraat odaları ilçe başkanları Katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, toplantıların her zaman oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Başkan Yaşar, "IPARD kapsamı dışında kalan ilimiz bu yıl dahil edilmiştir. Mart ayında başlanması planlanan başvurular yaklaşık iki ay sürecektir. Tarımın bir çok kesimine hitap edecek bu yatırımlar ilimiz tarımının gelişimine yönelik büyük katkılar sunacaktır.

Kırk yaş altı kadın girişimcilerin sunacağı projelerde 40 puan artı öncelik sağlanacak ve 40 yaş altı kadın girişimcilerimizin kırsalda da oturuyor ise hazırlayacağı projelere artı 40 puan eklenerek daha avantajlı olacak. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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