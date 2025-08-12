Adıyamanlı Gençler Yaz Kamplarına Uğurlandı

Adıyaman'da yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 2025 Yaz Gençlik Kampları kapsamında yola çıktı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programla, bu hafta Adıyamanlı gençler Afyonkarahisar Sultandağı ve Samsun 19 Mayıs Gençlik Kamplarına uğurlandı.

Yola çıkmadan önce Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gençleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü bizzat uğurladı. Gençlerle sohbet eden Elüstü, onlara hem iyi dileklerini iletti hem de kamp süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlik merkezlerinin tüm gençlere ücretsiz olarak hizmet verdiğini vurgulayan Elüstü, "Gençlik Merkezleri; gençliğin hak ettiği konfor, teknolojik altyapı ve imkanlarla donatılmış, ayrım gözetmeksizin tüm gençlerimize hizmet veren merkezlerdir. Merkezimiz 7/24 gençlerimize açıktır. Spor, sanat, teknoloji gibi birçok alanda kendimizi geliştirebileceğimiz sayısız imkan sunuyoruz.

Her biriniz bizim için kıymetlisiniz. Sizlerin gelişimine katkı sağlamak bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerle sizleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Ailelerin bize emanet ettiği gençlerimizin güvenliği ve mutluluğu en öncelikli meselemizdir" diye konuştu.

Velilere teşekkür eden Elüstü, kamp süresince görevli personelin gençlerle yakından ilgileneceğini ve onların her türlü ihtiyacına karşılık vereceğini belirtti. - ADIYAMAN