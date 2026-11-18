Adıyamanlı öğrenciler, NASA Space Apps Challenge 2026 kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada iki önemli derece elde ederek kentin gururu oldu.

14-15 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı yaş kategorilerinden öğrenciler bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle yarıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Bilim Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Adıyaman'ı temsil eden takımlar başarılarıyla öne çıktı.

Lise kategorisinde yarışan 5K-CENDERE Takımı, rakipleri arasında gösterdiği performansla ikincilik elde etti. Ortaokul kategorisinde mücadele eden 2K-CENDERE Takımı ise geliştirdiği projeyle En Sürdürülebilir Çözüm Ödülü'nü kazandı.

İki farklı kategoride elde edilen başarı, Adıyamanlı gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu.

Öğrencilerin elde ettiği dereceler kentte sevinçle karşılanırken, başarıda emeği bulunan öğrenciler ve danışman öğretmenleri tebrik edildi.