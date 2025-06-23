- "Biz Bir Takımız" projesiyle Adıyamanlı öğrenciler Yüksekova'da buluştu

HAKKARİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Biz Bir Takımız" projesi çerçevesinde farklı sosyo-kültürel yapıya sahip iller arasındaki buluşmalar ve gençlerin kaynaşması amacıyla Adıyaman'dan gelen 32 öğrenci Yüksekova'daki akranlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Biz Bir Takımız" projesi çerçevesinde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 32 öğrenci, farklı sosyo-kültürel yapıya sahip iller arasındaki buluşmalar ve gençlerin kaynaşması amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında Adıyamanlı sporcular, Yüksekova'daki akranlarıyla bir araya geldi. Kahvaltıda bir araya gelen protokol üyeleri ve sporcular, projenin temel amacı olan farklı sosyo-kültürel arka plana sahip gençleri spor aracılığıyla bir araya getirerek toplumda karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı vurguladı. Özellikle gençlerin kendilerini ve karşıdakini tanıyarak güçlenmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Uzman Psikolog Mehmet Batuhan Ağır, projeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Ağır, "Bu proje kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Hakkari ili ile eşleştirildik. Projemizin ilk aşamasında, Adıyaman'daki öğrencilerimize basketbol, oryantiring ve sosyal uyum konularını içeren 17 modüllük kapsamlı bir eğitim programı uygulandı. Eğitim süreci boyunca öğrencilerimiz, Hakkari'de aynı modülleri alan akranlarıyla mektuplaşarak birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Bu yazışmalar, öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı" dedi.

Projenin ikinci aşamasında Adıyamanlı öğrencilerin Hakkari'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Ağır, "Yüksekova ilçesinde konakladığımız bu ziyarette öğrenciler üç gün boyunca çeşitli spor ve sosyal uyum etkinlikleriyle hem tanışıp kaynaştılar hem de birlikte vakit geçirdiler. Ayrıca bu süreçte bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri ziyaret edilerek öğrencilere unutulmaz bir kültürel deneyim sunuldu. Yüksekova'da son derece sıcak ve misafirperver bir şekilde karşılandık; hem öğrencilerimiz hem de bizler için son derece verimli ve keyifli bir etkinlik süreci oldu" ifadelerini kullandı.