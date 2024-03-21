Adnan Menderes Mahallesi\'ne Kapalı Pazar Yeri Kazandırıldı

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Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, mahallelerine kapalı pazar yeri kazandıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederken, mahalle sakinlerini de sevindirdi.

Muhtar Sedat Uygun, Başkan Atay'ın hizmete sunduğu Adnan Menderes Kapalı Pazaryeri'nin açılış töreninde konuştu. Muhtarların mahalle sakinlerinin gözü kulağı olup taleplerini ilgili kurumlara iletmenin dışında bir güçleri olmadığını belirterek konuşmasına başlayan Uygun; "5 Eylül 2015 tarihinde semt pazarımız için bin 800 imzalı dilekçeyi Efeler Belediye Başkanlığı'na vermiştik. Sağ olsun Fatih Atay başkanımız göreve gelir gelmez 2019 Mayıs ayında pazar yerimizi şu anki mevcut alanda yapılacağı sözünü verdi" dedi.

Proje süresinin koronavirüs salgını dönemi, ekonomik kriz nedeniyle çıkılan ihalelere talep olmaması gibi belediye elinde olmayan sebeplerle uzadığını belirten Uygun, konuşmasının devamında "21 Aralık 2022 tarihinde pazar yerimizin temel atma töreni gerçekleşti. Maalesef ülkece etkilendiğimiz 6 Şubat Depremi de projenin akışını engelledi. Ama rabbime milyonlarca kez hamdı senalar olsun, Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay sayesinde bugünü yaşamak nasip oldu. Başkanım bir Ramazan günü bu müjdeyi vermişti. Rabbime şükürler olsun ki yine bir Ramazan günü açılışını yapıyoruz. Başkanımıza ve ekibine mahalle sakinleri ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN