ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda

ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda
18.08.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ Rektörü Kent, Aydın Valisi Canbolat ile 'Araştırma Üniversitesi' hedefi için görüşme yaptı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 'Araştırma Üniversitesi' statüsüne kavuşması amacıyla gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalar devam ederken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bu kapsamda Aydın Valisi Yakup Canbolat ile görüştü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda eğitim, araştırma ve yaşam alanlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen fiziki ve teknik yatırımlarla eğitim, araştırma kalitesini artırdıklarına dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 'Araştırma Üniversitesi' olma yolunda görüşmelerine de devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin öneminin ele alındığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla tamamlanırken, Rektör Kent; "Araştırma üniversitesi vizyonumuzun güçlü bir paydaşı olan yatırımlar ve projeler önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Yerel Yönetim, Politika, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:35:27. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.