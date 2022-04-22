ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi - Son Dakika
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ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi

22.04.2022 10:07
ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi

Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun etkinlikleri çerçevesinde 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer gerçekleştirildi.

Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun etkinlikleri çerçevesinde 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen seminer çerçevesinde Nazilli İlçe Emniyet yetkilileri tarafından, öğrencilere yönelik terörizmin zararları ve gençleri terörden koruma yolları konusunda sunum yapıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminer, soruların yanıtlanmasıyla ve Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necati Çobanoğlu'nun Nazilli İlçe Emniyet yetkililerine teşekkürlerini iletmesi ile son buldu. - AYDIN

ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi
ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi

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Buharkent, Hisarcık, Nazilli, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi - Son Dakika
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