ADÜ Buharkent MYO'da 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri' verildi - Son Dakika

Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu'nun etkinlikleri çerçevesinde 'Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen seminer çerçevesinde Nazilli İlçe Emniyet yetkilileri tarafından, öğrencilere yönelik terörizmin zararları ve gençleri terörden koruma yolları konusunda sunum yapıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminer, soruların yanıtlanmasıyla ve Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necati Çobanoğlu'nun Nazilli İlçe Emniyet yetkililerine teşekkürlerini iletmesi ile son buldu. - AYDIN