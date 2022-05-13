ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti

13.05.2022 09:57
ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) Süleyman Pekgüzel Kampüsü'nde Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi ve ADÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin katılımı ile gerçekleşen tatbikatta, yüksekokul destek elemanlarına ve öğrencilere afet, deprem ve yangın konularında bilgi verildi. Ardından tüm personelin katılımı ile deprem ve yangın tatbikatları yapıldı. - AYDIN

ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti
ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti
ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Yangın, Aydın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Çine MYO'da Acil Durum Tatbikatı gerçekleşti - Son Dakika
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