ADÜ'de 'Balkanlarda Türklük' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2022 Söyleşi-Konferanslar dizisinin ikinci etkinliği olan 'Balkanlarda Türklük' adlı söyleşi 'çevrim içi olarak gerçekleşti

Çeşitli televizyon kanallarında program yapan ünlü gazeteci ve televizyoncu Seyfullah Türksoy'un konuk olarak yer aldığı söyleşiye, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi de Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Balkanlardaki izler, kültürel ortaklıklar, mimari yapılar konuları ele alındı.

ADÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyfullah Türksoy, "ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Aytaç hocamızla inşallah 2022 yılında önemli bilimsel etkinliklere de birlikte imza atacağız "dedi. Balkan coğrafyasında yapılması gereken aktiviteler hakkında bilgi veren Seyfullah Türksoy, verimli geçen konferans ve söyleşi ile ADÜ etkinliklerinde bulunmaktan keyif aldığını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyelerinin de dinleyici olarak katıldığı etkinliğin sonunda Seyfullah Türksoy, öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları da cevapladı. - AYDIN