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ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi - Son Dakika

ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi

30.11.2021 11:03
ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Farkındalık" isimli panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Farkındalık" isimli panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Panele, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Prof. Dr. Esin Acar, Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Dr. Öğr. Üy. Bilge Yaşan Şair, panelist olarak görev alan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal ve Klinik Psikolog, Avrupa Akredite EMDR Eğitmeni ve Bakanlık Eğitmeni Asena Yurtsever, akademisyenler, öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Panel başkanlığını yapan Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, sosyo-kültürel bir sorun olan ve toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkan şiddet olgusunun toplumların insan hakları çerçevesinde gösterdikleri gelişim aşamalarına bağlı olarak içeriği yeniden tanımlanan, tarihsel, kültürel, sosyal bakımdan değişime uğrayan bir kavram olduğunu söyledi. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, hem dünyada hem de Türkiye'de şiddet ve kadına yönelik şiddetin en çok yaşanan sosyal sorunların başında geldiğini ifade etti.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması'nın (2014) ortaya koyduğu ilk sonucun ülke genelinde kadınların maruz kaldıkları şiddetin yaygın bir biçimde yaşanmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, DSÖ verilerinde ise hayatı boyunca her 3 kadından 1'inin partnerinden ya da partner dışı diğer kişilerden şiddete maruz kaldığının bildirildiğini aktardı. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, "Şiddet bir şemsiye olarak ele alınırsa akran zorbalığı ve mobbing kavramları bu şiddet şemsiyesi altında yer alan ve son zamanlarda sıkça duyulan kavramlardandır. Bu noktada etkin girişimlerden biri olarak kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması noktasında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırmanın önemini vurgulayan eğitimlerin yaygınlaştırılmasıdır." dedi.

Panelist Nurdan Kamal, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık' isimli konuşmasında, şiddetin ve kadına yönelik şiddetin nedenlerini, toplumda bir arada yaşayan kadın ve erkek ilişkilerini, toplumsallaşma sürecindeki etkileşimlerini, yetiştirilme şekillerini ele aldı. Şiddeti uygulayanların özelliklerini ve yapılması gerekenleri paylaşan Nurdan Kamalrak saha deneyimlerimden örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

Panelist Asena Yurtsever, "Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı, Şiddet ve Mobing' başlıklı konuşmasında konuyu insan ilişkileri kapsamında ele alarak gençlerin farkındalığını arttırmak amacıyla iletişim ve davranışlarını analiz ve sentez edebilme, fark edebilme ve doğru yaklaşımı sergilemeye yönelik kapsamlı bilgilendirme yaptı. Örnekler üzerinden tanımların anlatıldığı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel, değerlendirmelerin yer aldığı soru-cevap kısmı ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan Hakları, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi - Son Dakika
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