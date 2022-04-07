ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi

07.04.2022 10:12
ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi

Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nün Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlediği Yabancı Uyruklu Öğrenci Oryantasyon Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nün Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlediği Yabancı Uyruklu Öğrenci Oryantasyon Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya; İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Aydın İl Göç İdaresi Uzmanları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Dr. Öncel Sençerman ile öğrenciler katıldı. Toplantı çerçevesinde ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere hak ve yükümlülükleri, ikamet işlemleri, Türkiye'nin kültürel yapısı ve genel adabı muaşeret, Türk kültürü ve adetleri hakkında detaylı bilgi verildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şubenin mobil uygulaması UYUMA tanıtıldı.

Aydın İl Göç İdaresi Uzmanlarının 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Göç İdaresinin işlevleri hakkında öğrencilere bilgi verdiği toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi
ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı Lise öğrencilerine ADÜ ve KÖŞK MYO tanıtıldı ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aydın, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement