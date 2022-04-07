ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İl Göç İdaresi personeli ile bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nün Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlediği Yabancı Uyruklu Öğrenci Oryantasyon Toplantısı Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıya; İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Aydın İl Göç İdaresi Uzmanları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Dr. Öncel Sençerman ile öğrenciler katıldı. Toplantı çerçevesinde ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere hak ve yükümlülükleri, ikamet işlemleri, Türkiye'nin kültürel yapısı ve genel adabı muaşeret, Türk kültürü ve adetleri hakkında detaylı bilgi verildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şubenin mobil uygulaması UYUMA tanıtıldı.

Aydın İl Göç İdaresi Uzmanlarının 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Göç İdaresinin işlevleri hakkında öğrencilere bilgi verdiği toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN