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ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti

05.01.2022 09:28
ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2022 Söyleşi-Konferanslar Dizisin'in birinci etkinliği olan 'Sanat ve Psikomekan' adlı söyleşi çevrim içi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2022 Söyleşi-Konferanslar Dizisin'in birinci etkinliği olan 'Sanat ve Psikomekan' adlı söyleşi çevrim içi olarak gerçekleşti.

Çeşitli televizyon kanallarında programlar yapan Mimar Selim Yuhay'ın konuk olarak yer aldığı söyleşiye, ADÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, sanat bağlamında mekan, psikomekan, geleneksel Türk evleri, mekanların işlevselliği, mekanlar ve aidiyet duygusu konuları ele alındı.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden de öğretim üyelerinin dinleyici olarak katıldığı etkinliğin sonunda öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları cevaplayan Selim Yuhay, düzenlenen etkinlik ile akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Selim Yuhay, Araştırma, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika


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