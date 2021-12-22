Üye Girişi
ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika

ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi

22.12.2021 10:08
ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 'Siber Suç Nedir?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 'Siber Suç Nedir? Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık Teknoloji Bağımlılığı' adlı konferans gerçekleşti.

Konferansta Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, 'Artan siber suçlar noktasında neler yapabiliriz?, Kendimizi nasıl koruyabiliriz?' sorularının cevabına yanıt verdi. Günümüzde siber zorbalığın önemli olduğuna dikkat çeken Güneş, "Günümüzde teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık önemli bir konu bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de oldukça önemli. Akademisyen ve öğrencilere ulaşarak bu anlamda Türkiye'ye bir örnek teşkil edebilmek amacımızdır" dedi.

"Bir ürüne para vermiyorsanız, ürün sizsiniz demektir"

Türkiye'de 60 milyon insanın interneti aktif olarak kullandığını ifade eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin ise konuşmasında "Ülkemizde son yapılan çalışmalara göre evlerimizin yüzde 92'sinde internete ulaşma imkanı var ve pandemi ile beraber artan internet üzerinden yapılan alışverişlerde de yüzde 44 oranında artış yaşandı. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ve uygulamalar indirilirken verilen kişisel bilgiler sayesinde bilgilerimizi elde edip kötü amaçlar doğrultusunda kullananlara karşı dikkatli olmalıyız. Türkiye'de şuan 60 milyon insan interneti aktif olarak kullanıyor. Unutmamalıyız ki bir ürüne para vermiyorsanız ürün sizsiniz demektir" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya özgürlük alanı değildir"

Konferansta Siber Suçlarla Mücadele Şube Görevlisi Uğur Bulut, sunumunda sosyal medya üzerinden yapılan hakaret, şantaj, iftira terör propagandası, hesap hackleme, cinsel istismar, dolandırıcılık gibi davranışların siber suçlar kapsamına girdiğini belirterek, "Normal şartlarda sosyal medya hesaplarını çalmak mümkün değildir. Ancak kullanıcılara gönderilen sahte linkler aracılığıyla hesabınız çalınabilir. Bu işlemin kurtarılma oranı yüz kişide sekiz kişidir. Ayrıca sosyal medya bireylerin düşündüğü gibi bir özgürlük alanı değildir. Yapmış olduğunuz en küçük paylaşımdan beğeniye kadar hepsinden mesul olduğunuzu unutmamanız gerekir" dedi.

"ADÜ TV ile bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

ADÜ TV aracılığıyla gençleri siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında çocukları ve gençleri, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında ADÜ TV stüdyolarında hazırlanan filmlerle bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, konuşmacılara teşekkür etti. Soru cevap bölümü ile devam eden Konferans, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Seçim, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin, Kütüphane Daire Başkanı Ögr. Gör. Özden Faydalıgül, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi
ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Medya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir         
10:02
Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak         
09:58
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!         
09:55
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: ADÜ'de 'Siber Zorbalık Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement