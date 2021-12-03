ADÜ Devlet Konservatuvarı kentle bütünleşiyor - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Nazilli'de Aşağı Yakacık İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın'ın, Devlet Konservatuvarı bünyesindeki eğitim olanakları hakkında bilgi verdiği ziyarette, Müzik ve Bale Ortaokulu'nun farklı sınıflarından 16 öğrenci, enstrüman tanıtımı ve dinleti gerçekleştirdi. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, "Konservatuvarımızı tanıtma ve sanat yoluyla kentimizle bütünleştirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen nitelikli etkinliklerimiz, sistematik bir şekilde devam edecektir. Bu bağlamda, her iki okulun idareci ve öğrencilerine katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik; Aşağı Yakacık İlköğretim Okulu Müdürü Erdem Solak ve Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın'ın, iki okul arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bu tip etkinliklerin sıklaştırılması konusundaki temennileri ile son buldu. - AYDIN