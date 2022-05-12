ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek - Son Dakika
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ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

12.05.2022 10:01
ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası'nın teknik toplantısı gerçekleşti.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası'nın teknik toplantısı gerçekleşti.

10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası, 12-13 Mayıs 2022 tarihinde ADÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gerçekleştirilecek olan şampiyona için teknik toplantı düzenlendi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Şampiyona yer alacak tüm sporculara başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek
ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek - Son Dakika


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